«Вау! Тут пекарь постарался?»: Муцениеце верхом на надувном единороге блеснула «булками» в бассейне

«Вау! Тут пекарь постарался?», «Оу, Сексуальные булочки», «Неприлично роскошное тело! Какая мамасита», «Ножки просто эталонные», «Еще бы эпично плюхнулась в воду», «Без детей — кайф, тишина и покой», «Бикини сексапильно подчеркивает все прелести, а ножки — бомба», «Сразу захотелось… окунуться», — пишут фолловеры. На отдыхе Агата Муцениеце свела поклонников с ума. В бассейне на надувном единороге актриса из фильма «Тобол» позировала в соблазнительном купальнике, блеснув упругими бедрами и наливным «поплавком».

«А вы тоже видите в небе знак?» — спросила у поклонников актриса. «Это птичка?!», «Какая жар-птица с пышных хвостом», «Очень необычно — облако в виде птички», «Класс, это символ новой жизни! Вы словно возродились из пепла», «Значит все у вас будет как надо!», «Символично! Красивая жар-птица», «Феникс?» — пишут фолловеры.

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