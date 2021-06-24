«Какой сладкий грех»: Муцениеце без бюстгальтера сверкнула наливной грудью прямо в лифте

Агата Муцениеце, как считают ее преданные поклонники, после развода стала еще краше. Актриса из фильма «Тобол» перестала стесняться своей фигуры — тем более, что благодаря утренним пробежкам она заметно похорошела и пришла в свою дородовую форму. Когда-то звезда жаловалась, что, став мамой, она пополнела и полностью сбросить вес ей долго не удавалось. Однако сейчас Агата выглядит просто восхитительно.

В Stories микроблога Агата Муцениеце поделилась свежим селфи, пошалив прямо в лифте. Актриса предстала на фото без лифчика, так что пышная грудь звезды с «острыми вершинками» от внимания поклонников не укрылась.

«Ой, мама! Пуговки остренькие», «Какой сладкий грех», «Сексапилити», «Вот это я понимаю — фрау Агата», «Без лифчика еще сексуальнее», «В такую жару, зачем вообще это бельишко», «О! Курочки раскудахтались на своем насесте!! У самих-то, небось, показать нечего, вот от зависти и лопаются», «Отличная сочная грудь, прямо в мужскую ладошку», — написали фолловеры.

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