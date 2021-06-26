«Подруга моя!»: Олеся Судзиловская трогательно поздравила родительницу

Артистка Олеся Судзиловская разместила в своем личном микроблоге свежее фото с мамой Кариной Судзиловской. Таким способом телеведущая поздравила родительницу с днем рождения.

Олеся показала совместное фото с мамой, на которую она оказалась поразительно похожа. Одинаковые черты лица мамы и дочери смогли разглядеть поклонники Судзиловской. Фанаты присоединились к поздравлению Олеси:

«Теперь понятно откуда такая красота!», «С днем рождения вашу маму, здоровья и благополучия! Вы очень с ней похожи», «О, ну, теперь мне понятно, откуда такая красота родилась! Олеся, обожаю!», «Да, вы очень похожи, обе красавицы», «Мамочку с днем рождения. Вам подошла бы мамина прическа», «Мама — красавица, аристократичная и утонченная!!! Вы, Олеся, такая же красавица».

«Графиня наша! Подруга моя! С днем рождения! Цвети, увлекайся, наслаждайся каждым мигом, будь здоровой, даруй свою любовь и нежность! Спасибо тебе за жизнь, за любовь к миру, людям, за детей! Я тебя люблю! Очень. Бесконечно благодарная дочь твоя», — написала Олеся в комментариях под фото с родительницей.

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