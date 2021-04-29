В объятиях мужа: Судзиловская в пудровом платье отметилась на красной дорожке

Московский международный кинофестиваль проходил с 22 по 29 апреля. В завершающий его день были названы победители в своих номинациях. Так, лучшим фильмом стала картина румынского режиссера «#засранка». Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» (Германия). Приз за лучшую женскую роль получила румынка Андрея Грэмоштяну («#засранка»), а за мужскую — иранец Сохейл Гханнадан («Сын»).

В честь закрытия кинофестиваля звезды кино вновь прошлись по красной дорожке. Кто-то был один, а другие — со своими вторыми половинками. К их числу примкнула Олеся Судзиловская. Перед камерами она позировала в объятиях мужа, нарядившись в пудровое платье в пол с воланами из шифона. Волосы эффектная блондинка собирать не стала, сделав легкие кудри.

Добавим, что также на красной дорожке успели появиться Катерина Шпица в откровенном наряде, Мария Кожевникова в двухцветном платье и другие.

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