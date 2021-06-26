«Отличный вариант на лето»: Алсу в кюлотах с необработанным краем допустила обидный «ляп»

Эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр раскритиковала певицу за очки на рубашке. Такой вариант «хранения», как говорит модный блогер, просто недопустим.

Алсу — мама троих детей. У нее есть две дочери: Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Несмотря на это, певица сумела сохранить по-девичьи стройную фигуру. Сложно поверить, что она многодетная мама. После каждой беременности поп-дива сбрасывала лишний вес, возвращаясь к до родовым параметрам. Выглядит артистка невероятно молодо. Она может похвастаться стройной талией и точеными плечиками.

На прогулке в саду Алсу позировала в небесно-голубой рубашке и белоснежных кюлотах с необработанным краем. При этом эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр указала на модную неточность в аутфите певицы. Досадным и обидным «ляпом» для этого образа стали очки на рубашке — такой вариант «хранения», как говорит модный блогер, недопустим.

«В целом образ выглядит неплохо, за исключением очков на рубашке. Также, как и носка на голове – подобный вариант «хранения» оправы недопустим. Для этого есть специальные чехлы или цепочки. Кюлоты с необработанным краем смотрятся хорошо, они совсем не придают небрежности, напротив, разбавляют образ. Белый удачно контрастирует с загаром, отличный вариант на лето», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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