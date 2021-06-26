«Ноги сразу становятся длиннее»: Орбакайте в брюках-дудочках и на шпильках выгодно подчеркнула особенности фигуры

Певица в свои 50 лет может похвастаться моложавой внешностью и стройными ножками.

Эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр по-достоинству оценила один из повседневных образов старшей дочери примадонны. В свои 50 лет Кристина Орбакайте может похвастаться моложавой внешностью и стройными ножками. Это она не устает подчеркивать, умело подбирая наряды. В кадре певица предстала в узких брюках-дудочках и остроносых туфлях-лодочках на шпильке. Изюминкой образа стала лаконичная блуза с фантазийным воротничком в виде затейливой вышивки.

«Зауженные и укороченные темные брюки подойдут тем, чей рост превышает 170 сантиметров. Туфли-лодочки в данном случае визуально вытягивают силуэт, ноги сразу становятся длиннее. Хороший повседневный вариант, а если проработать верх и аксессуары – это может быть стильный образ на выход», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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