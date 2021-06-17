Вечеринка в деревне Грязь: Пугачева в шифоновом сарафане и Орбакайте в платье с рюшами отметились на банкете

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте в Instagram появилось ее фото, на котором она позировала с именитой мамой Аллой Пугачевой и ее мужем шоуменом Максимом Галкиным. Примечательно, что ранее кадрами с застолья делился с поклонниками ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале. Судя по всему, снимки были сделаны в подмосковном особняке в деревне Грязь на банкете примадонны.

Сама Алла Борисовна облачилась в цветочный шифоновый сарафан с широким поясом на талии. Изюминкой образа стали пышные мелкие кудри и челка. А вот дочка певицы отдала предпочтение алому платью с рюшами. Сложно поверить, что Кристине Орбакайте уже исполнилось 50 лет. Выглядит она, также как и ее мама, невероятно моложаво.

К слову, младших наследников примадонны в кадре не оказалось — семилетние Гарри и Лиза любят такие семейные вечера. Ранее в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» старший сын Кристины Орбакайте музыкант Никита Пресняков признался, что дети его бабушки даже не догадываются, кем он им приходится. Малыши едва ли поймут, почему у них есть такой взрослый 30-летний племянник. Это, как говорит внук примадонны, их только запутает.

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