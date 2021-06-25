«Хочу быстрее переехать»: Ольга Бузова поделилась кадрами из своей новой квартиры

Поющая телеведущая Ольга Бузова некоторое время назад приобрела просторную квартиру в одном из элитных микрорайонов столицы. Сейчас в жилище площадью в 210 квадратных метров идет ремонт. Ольга лично контролирует процесс. Так, в эту пятницу, она наведалась в квартиру, чтобы посмотреть, как продвигается обустройство, и сама выбрала выключатели.

Показывать жилище в процессе ремонта Бузова не хочет. Но пару кадров из новой квартиры она все же разместила в микроблоге. На одном теледива примеряет на стену выключатель, на другом предстала в одной из комнат.

Поклонники Ольги Бузовой удивлены тому, как долго она делает ремонт – при ее-то деньгах, по их мнению, все должно происходить гораздо быстрее.

«Я много работаю, естественно, зарабатываю, у меня огромное количество затрат…Семья, карьера, команда, отдых, досуг. Далее — мрамор, светильники, ткань, выключатели, и так далее. И все это стоит денег, и не маленьких… Думаете я сама не хочу быстрее переехать? Хочу», — поделилась Ольга Бузова в микроблоге.

Она добавила, что не может находиться там, где живет сейчас. Звезда выразила надежду закончить ремонт зимой, чтобы встретить в своем жилище Новый год.

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