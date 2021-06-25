Капуста, яйцо и салат: Рудковская показала свой завтрак перед отпуском

Яна Рудковская собралась в отпуск. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Правда, он будет необычным, а с посещением сразу трех стран. Перед поездкой она успела сделать снимок, чтобы пополнить рубрику «Мои завтраки», которую ежедневно публикует в свое микроблоге.

«Красота в деталях. Собираю чемоданчики, так как у мен будет вояж», — написала Рудковская.

На этот раз на столе у блондинки было яйцо, морская капуста, зеленый салат. Кроме того, тол украшали клубника и черешня, а также, по традиции, букет цветов. На этот раз он состоял из разноцветных роз и лилий.

Напомним, на днях Рудковская и Плющенко крестили младшего сына Арсения. Крестным отцом малыша стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе.

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