«В самых актуальных оттенках этого лета»: Рудковская в платье макси с открытой спиной позировала в цветущем саду

Продюсер, светская львица, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская — обладательница огромного гардероба, состоящего из самых люксовых брендов. И при каждом удобном случае знаменитая блондинка стремится продемонстрировать свой вкус, выбирая роскошные наряды для выходов в свет.

Но и в повседневности Рудковская может удивить. Например, как в этот раз: девушка позировала в своем саду в платье макси в вертикальную полоску с открытой спиной в самых актуальных цветах этого лета.

Образ Яна дополнила нежно-голубым ремнем, микросумкой Dior в цвет ремня, трендовыми квадратными очками и акцентным слейв-браслетом. Стилист Анастасия Стар оценила аутфит звезды.

«В этом наряде Яны мне нравится все, кроме одного момента. В целом образ транслируется как дневной, пригодный для ежедневных дел. А вот браслет выбивается по настроению и стилистике, так как подойдет больше для вечерних выходов. Отдельное внимание стоит уделить сумочке. Тренд на микросумки захватил всех модниц планеты! Но тренд есть тренд, и он мимолетен. Это далеко не самый функциональный предмет гардероба, куда войдет, пожалуй, только помада, пудра и ключи от дома. Поэтому все же рекомендую отдавать предпочтение более рациональным актуальным моделям сумок таким как сумки кросс-боди.

В целом образ Яны слегка перегружен. Там присутствует и активный принт, и длина в пол, и акцентные очки, и большое количество украшений. Я бы оставила к платью только сумку, ремень и кольца. Очки заменила бы на более спокойные, а браслеты и вовсе убрала», — считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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