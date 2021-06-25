Радость сменилась горем: перед смертью Грачевский с молодой женой зачал еще одного ребенка

Актриса Екатерина Белоцерковская была третьей женой худрука «Ералаша» Бориса Грачевского. В прошлом году она родила ему сына Филиппа. Оказалось, что супруги ждали еще одного ребенка. Об этом женщина узнала только после смерти мужа.

Эта тема для Белоцерковской до сих пор болезненная, ведь прошло всего полгода после смерти знаменитого режиссера. Она долго молчала о том, что была беременна. На откровения решилась только в студии у Бориса Корчевникова.

«Срок был очень маленький. Как я все это пережила? Я обязана жить для двоих. У меня маленький сын, и я должна его вырастить», — сказала Белоцерковская.

Также Екатерина отметила, что последнее сообщение от Грачевского получила буквально за десять минут до того, как его подключили к аппарату ИВЛ. Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него в конце прошлого года обнаружили коронавирус. Режиссер умер от его последствий. У него остались четверо детей от трех разных жен.

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