«Мне надо Филиппа поднять»: Борис Грачевский был твердо намерен дожить до двадцатилетия сына

О мечтах режиссера незадолго до его смерти рассказала подруга звезды Лариса Преториус.

Подруга покойного Бориса Грачевского Лариса Преториус заявила, что режиссер был твердо намерен дожить до двадцатилетия своего младшего сына Филиппа.

«Он говорил: «Я должен жить долго, потому что мне надо Филиппа поднять – хотя бы 20 лет!» Что теперь будет делать его жена Катя, я не знаю, будем ей помогать». Лариса Преториус

По словам подруги Грачевского, режиссер был не богатым человеком, как некоторые сегодня думают. У него, конечно, есть хороший дом, но только и всего. Как заметила Преториус, Грачевский долгие годы боролся с раком кожи. Лечился в Израиле и тратил огромные деньги. По словам девушки, сейчас у семьи Грачевского нет финансовой подушки, сообщает «МК».

Напомним, что младший сын Филипп у Бориса Грачевского родился весной 2020 года. Матерью ребенка является 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, третья жена режиссера, с которой он был счастлив последние годы своей жизни.

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