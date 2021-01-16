«Мне надо Филиппа поднять»: Борис Грачевский был твердо намерен дожить до двадцатилетия сына

Подруга покойного Бориса Грачевского Лариса Преториус заявила, что режиссер был твердо намерен дожить до двадцатилетия своего младшего сына Филиппа.
«Он говорил: «Я должен жить долго, потому что мне надо Филиппа поднять – хотя бы 20 лет!» Что теперь будет делать его жена Катя, я не знаю, будем ей помогать».
По словам подруги Грачевского, режиссер был не богатым человеком, как некоторые сегодня думают. У него, конечно, есть хороший дом, но только и всего. Как заметила Преториус, Грачевский долгие годы боролся с раком кожи. Лечился в Израиле и тратил огромные деньги. По словам девушки, сейчас у семьи Грачевского нет финансовой подушки, сообщает «МК».
Напомним, что младший сын Филипп у Бориса Грачевского родился весной 2020 года. Матерью ребенка является 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, третья жена режиссера, с которой он был счастлив последние годы своей жизни.