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«Мне надо Филиппа поднять»: Борис Грачевский был твердо намерен дожить до двадцатилетия сына

О мечтах режиссера незадолго до его смерти рассказала подруга звезды Лариса Преториус.

«Мне надо Филиппа поднять»: Борис Грачевский был твердо намерен дожить до двадцатилетия сына
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Подруга покойного Бориса Грачевского Лариса Преториус заявила, что режиссер был твердо намерен дожить до двадцатилетия своего младшего сына Филиппа.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«Он говорил: «Я должен жить долго, потому что мне надо Филиппа поднять – хотя бы 20 лет!» Что теперь будет делать его жена Катя, я не знаю, будем ей помогать».

Лариса Преториус

По словам подруги Грачевского, режиссер был не богатым человеком, как некоторые сегодня думают. У него, конечно, есть хороший дом, но только и всего. Как заметила Преториус, Грачевский долгие годы боролся с раком кожи. Лечился в Израиле и тратил огромные деньги. По словам девушки, сейчас у семьи Грачевского нет финансовой подушки, сообщает «МК».

Напомним, что младший сын Филипп у Бориса Грачевского родился весной 2020 года. Матерью ребенка является 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, третья жена режиссера, с которой он был счастлив последние годы своей жизни.

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