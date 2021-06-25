«Светлый день»: Валерий Сюткин крестил младшего сына

Об этом сообщила его жена Виола в своем инстаграме.

В прошлом году 62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. Жена Виола подарила ему сына, которого назвали Лев. Накануне семья решила крестить мальчика. Об этом в своем Instagram сообщила мама малыша.

«Светлый день. Крестили нашего сына», — написала Виола.

Подписчики поздравили семью с этим событием. Пожелания оставили и звезды, в числе которых была Альбина Джанабаева, Эмма Салимова и другие.

Напомним, на днях Валерий и Виола отметили 27-ю годовщину свадьбы. Молодые люди начали совместную жизнь в 1993 году, когда девушке было 22 года. Для артиста же этот брак стал третьим.

Добавим, что несколько дней назад своего младшего сына Арсения крестили Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Крестным отцом малыша стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

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