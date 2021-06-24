«Я просто обязан!»: Сюткин поставил себе задачу погулять на свадьбе младшего сына

63-летний музыкант, собирается сохранить себя в хорошей форме к важному событию в жизни Лео, которому еще не исполнилось и года.

Известный музыкант Валерий Сюткин и его жена Виола дали совместное интервью, в котором рассказали о появлении на свет их сына Лео. Мальчик родился в «ковидном» 2020 году, и сейчас ему уже 10 месяцев. Супруги поделились, что они изрядно поездили по монастырям, прося Бога об еще одном ребенке. Путь к беременности оказался непростым, но пара выдержала это испытание и была вознаграждена здоровым и красивым малышом.

«Когда слышишь первый крик своего ребенка, ты наполняешься такой любовью, радостью, что все остальные сложности и испытания, которые были до этого, исчезают, — призналась Виола изданию 7days. — Я каждый день благодарю Бога за счастье быть дважды мамой».

Родители назвали сына Лев, но в быту зовут его Лео. Журналисты спросили у Сюткина, как все-таки правильно называть мальчика. Артист ответил, что если его наследник вырастет работником умственного труда, то будет Львом Валерьевичем (отец к нему уже сейчас так обращается), а если решит стать музыкантом, то останется Лео.

«Посмотрим, как сложится. Хотелось бы на его свадьбе погулять. Поэтому моя главная задача сегодня — быть в хорошей форме. Я просто обязан! А какие-то другие планы строить смешно», — добавил 63-летний Сюткин.

Он также отметил, что собирается отдать сына в музыкальную школу. Даже если Лео потом не станет пользоваться этими навыками, как его старшая сестра Виола, то это все равно будет полезно для его развития. Звездный отец назвал музыку таким же «фитнесом для мозга», как шахматы и математика. Она так же учит ребенка трудиться и запоминать большие объемы информации в виде нот.

Напомним, Валерий Сюткин снова стал отцом, когда у него уже были трое взрослых детей (от разных браков) и даже внучка.

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