«Ого, как смело!»: Рудова позировала в белоснежном платье без лифчика

В начале июля актриса Наталья Рудова отметит свое 38-летие. Яркая блондинка получила известность благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. артистка активно ведет свой Instagram, где зачастую делится весьма откровенными снимками. На этот раз она позировала в белоснежном платье с изюминкой. Его фасон не предусматривал наличие нижнего белья, на что мгновенно отреагировали фанаты.

«Ого, как смело! Какая красотка! Огонь! Как всегда, самая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, о личной жизни Наталья предпочитает не говорить. В прошлом году ей приписывали роман и даже беременность. Однако актриса опровергла все эти домыслы, показав стройную фигуру. К слову, Рудова – большой поклонник спортивных упражнений.

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