«Ангел, фея, видение?»: 70-летняя Ирина Алферова предстала на редком фото с красавицей-дочкой

Актриса театра и кино даже спустя много лет может похвастаться моложавой внешностью.

На личной страничке микроблога Ксения Алферова поделилась редким кадром с мамой. В свои 70 лет актриса театра и кино выглядит невероятно молодо и утонченно — элегантная прическа, легкий макияж, светящийся взгляд и легкая улыбка — все это и создает образ любимой артистки.

«Ангел? Фея? Видение? Мечта? Нет, это моя мама!» — с гордостью говорит актриса.

По словам Ксении, ее родительница вполне себе земная, настоящая и окрыляющая женщина. Очень теплая, лучистая, заботливая, искристая. Описывая маму, жена Егора Бероева уточнила, что та отличается чистой душой, которая сияет как бриллиант — за ней тянутся люди, а она в ответ готова подать им руку без зависти в сердце, ревности, уныния.

А еще Ирина Алферова потрясающая хозяйка — она очень вкусно готовит и может собрать на стол за считанные минуты, сделав это так, словно простояла у плиты весь день. В ее доме всегда уютно — только от ее присутствия.

«Так звонко смеющаяся, грудными переливами нежные слова тебе говорящая, своими самыми мягкими, сильными, нежными, красивыми руками тебя обнимающая», — добавила дочка артистки.

По слова Ксении, ее мама умеет радоваться каждому дню, и всегда может найти нужные слова поддержки для тех, кому это так важно.

«Многим поколениям людей свет дарящая, талантом и красотой своей питающая! Мамочка моя ненаглядная», — отметила актриса.

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