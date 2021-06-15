«Создал же Бог такие сокровища»: моложавая Ирина Алферова предстала на редком фото с мамой и дочерью

Ксения Алферова с теплотой и нежностью относится к маме Ирине и бабушке. На личной страничке микроблога жена Егора Бероева поделилась редким дачным снимком, представ в кадре с самыми близкими для нее людьми. Маме актрисы уже исполнилось 70 лет, а ее бабушке — 99!

При этом обе женщины выглядят достаточно моложаво. По словам Ксении, и мама, и бабушка не перестают делиться внутренним теплом и светом с окружающими. Алферова уверена: Бог их создал с особой миссией — наполнять этот мир добротой, состраданием.

«Бабуле 99, друзья утверждают, что она уже стала нашей общей бабушкой! Удивительно, как эта женщина продолжает светиться и согревать всех теплом своей любви! Любовь и чистота, живущая в маме, льется на вас с экрана телевизора, со сцены, при встрече в жизни. Никогда моя мама и бабушка не проходили и не пройдут мимо того, кому плохо. Всегда поддержат, согреют, искру солнечную в вас поселят. Я не знаю второй такой заботливой дочки, как моя мама! Эти женщины, как волшебный источник живой воды, выпил глоток и искрящиеся капли любви текут по венам, наполняя тебя чувством благодарности, радости, доброты! Создал же такие сокровища Бог! Думаю, особенно долго старался и дал долгую жизнь, чтобы как можно больше людей смогли они напоить красотой, гармонией и чистотой. Чтобы одним своим присутствием среди нас, делали наш мир лучше!» — отметила Ксения.

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