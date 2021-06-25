«В стиле Прованса»: беременная Арзамасова скрывает животик под летящим платьем и пушистым джемпером

Однако интересное положение «папиной дочки» окружающие уже заметили. Тем более, что и сама актриса подтвердила беременность.

В свои 26 лет Лиза Арзамасова снискала любовь и признание поклонников. Актриса из ситкома «Папины дочки» активно снимается в кино, играет в театре, удачно сложилась и ее личная жизнь. Елизавета тайно вышла замуж за хореографа Илью Авербуха. Муж старше Арзамасовой на 22 года, но это не помешало им построить гармоничные отношения. 17-летний сын Ильи Изяславича — Мартин — от Ирины Лобачевой с молодой мачехой, которая старше его всего на восемь лет, прекрасно поладил.

Лиза ждет ребенка, для нее малыш станет первенцем, а для Авербуха это будет второй наследник. О том, на каком месяце беременности она находится, Арзамасова не говорит. Актриса умело прячет округлившийся животик под нарядами для будущих мамочек. Облачаясь то в летящие клетчатые платья-солнце, то в уютные пудровые мягкие джемпера с пуговками и тянущиеся брючки.

«Идеально! Солнце, яркое небо, лаванда и… сладкая вата! В стиле Прованса», — отметила Лиза.

Елизавета наслаждается своим мини-декретным отпуском. В июне она с мужем успела побывать и в Санкт-Петербурге.

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