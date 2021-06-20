Словно сахарная зефирка: беременная Арзамасова в кипенно-белом платье бэби-долл подчеркнула милый животик

Актриса из ситкома «Папины дочки» в самое ближайшее время подарит Илье Авербуху малыша.

Этим летом Лиза Арзамасова наслаждается мини-декретом. Изнуряющая жара не помеха для прогулок на свежем воздухе. 26-летняя актриса из ситкома «Папины дочки» то и дело публикует в микроблоге свежие фотоотчеты, примеряя наряды для будущих мамочек. На этот раз в Storis микроблога Елизавета поделилась снимком в лифте, показав свой нежный аутфит. Возлюбленная 47-летнего постановщика ледовых шоу облачилась в кипенно-белое платье в стиле бэби-долл, подчеркнув милый животик.

В платье в пол и с кокетливой шляпкой на голове Лиза больше походила на сахарную зефирку. На этом, по крайней мере, сошлись многие поклонники актрисы. Они залюбовались будущей мамочкой. А вот сандалии Арзамасова решила снять, их она держала в руках.

Напомним, что у Ильи Авербуха есть взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. А для молодой жены хореографа этот малыш станет первым.

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