С Платоном пришлось понервничать: Дмитрий Шепелев сравнил два своих отцовства

38-летний Дмитрий Шепелев в марте стал отцом во второй раз, малыша Тихона ему родила дизайнер Екатерина Тулупова. Первого сына Платона ведущему подарила певица Жанна Фриске.

В личном блоге журналист признался, что по-разному воспринимает свои два отцовства.

«Во второй раз как-то спокойнее, увереннее и проще что ли, не так волнительно», — поведал Дмитрий.

Шепелев вспомнил роды Жанны Фриске, когда его отвели в кабинет поприсутствовать на первых процедурах ребенка.

«И вот я стою возле корытца, в которое его положили, держу его ручку, а медицинские сестры вертят его, крутят. И мне все кажется, что они делают это очень резко, даже грубо. Мне не нравится то, что они делают, мне кажется, что они делают ему неприятно, и меня это очень злит. Очень! Они делают прокол и берут кровь из пяточки, и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, я едва себя сдерживаю», — рассказал мужчина.

Похожие процедуры проводили и со вторым наследником ведущего, однако журналист заметил, что ничего подобного больше не испытывает — он спокоен, уверен и вовсе не чувствует, что за малыша нужно лезть на амбразуру.

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