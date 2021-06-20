«Не просто слушает песни»: Шепелев показал рокерскую прическу сына от Фриске

38-летний Дмитрий Шепелев рассказал своим поклонникам в личном блоге об интересах 8-летнего сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. По словам ведущего, ребенок очень увлечен тяжелым роком, при этом мальчик старается выстраивать свой имидж в соответствии с образами любимых музыкантов.

«Он не просто слушает любимые песни, а еще подбирает их на гитаре, фортепиано и поет. А еще каждый раз делает стрижку, как у любимого музыканта. Последние полтора года – время группы Nirvana», — рассказал Дмитрий и показал на видео в Instagram Платона с взлохмаченными волосами, как у Курта Кобейна.

Однако этот образ, как оказалось, далеко не последний. В настоящий момент мальчику нравится коллектив Green Day, вдохновленный их творчеством ребенок подстригся под Билли Джо Армстронга. Ведущий шутливо выразил надежду, что его старший наследник не увлечется творчеством Валерия Леонтьева, который нередко удивляет своими образами.

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