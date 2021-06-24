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Визуально стройнит: 46-летняя Навка в кипенно-белой сорочке и блестящей юбке мидакси умело скорректировала фигуру

Благодаря ультрамодным стилистическим приемам олимпийская чемпионка в танцах на льду подчеркнула талию и тонкие щиколотки.

Визуально стройнит: 46-летняя Навка в кипенно-белой сорочке и блестящей юбке мидакси умело скорректировала фигуру
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

В свои 46 лет Татьяна Навка успела завоевать множества престижных спортивных наград и титулов. Выступая в паре с Романом Костомаровым, она стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в Турине в 2006 году. Кроме того, у спортсменки есть две дочери — Саша Жулина и Надя Пескова. В свободное время звездная мама учит наследниц готовить: варит с ними борщ из свежей капусты и свеклы, лепит домашнее шоколадное печенье.

Даже покинув большой спорт, Татьяна может похвастаться идеальной спортивной формой и стройной фигурой. Она продолжает выступать на льду, но теперь в рамках собственных шоу. В мюзиклах «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая красавица. Легенда двух королевств» фигуристка выступает вместе с мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка в кипенно-белой сорочке и блестящей юбке мидакси визуально сделала фигуру стройнее. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка всегда умело подает фигуру в модных аутфитах. Так, спортсменка для одного из светских раутов выбрала блестящую юбку мидакси, подчеркнув тонкую талию и изящные щиколотки. Свободная кипенно-белая сорочка добавляла верху нужного объема, за счет чего силуэт был сбалансирован. Изюминкой лука стали элегантные туфли-лодочки и серьги-подвески. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Татьяна Навка не позволяет себе появляться на публике в вульгарных и безвкусных нарядах. При этом она умело корректирует фигуру, делая ее еще стройнее за счет различных стилистических приемов.

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