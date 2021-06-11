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«Мои любимые пионы из нашего сада»: Навка показала цветы на фоне снимков с дочкой и мужем

Олимпийская чемпионка опубликовала редкий кадр из своего дома.

«Мои любимые пионы из нашего сада»: Навка показала цветы на фоне снимков с дочкой и мужем
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парном разряде Татьяна Навка в Instagram поделилась редким кадром из своего дома. На снимке можно увидеть ее любимые цветы — пионы. Рядом стоят две дорогие ее сердцу фотографии. На одной она запечатлена со своей младшей дочерью Надей, а на второй — с мужем Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России.

«А вот и мои любимые пионы из нашего сада».

Татьяна Навка

«Шикарные. Обожаю пионы. У нас холодно, и пионы еще только набирают цвет», «Очень красивые цветы», «Красота, конечно. Татьяна, желаем счастья вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Навка в августе 2015 года сыграла свадьбу с Дмитрием Песковым. Дочь она родила за год до важного торжества. Заметим, что у Татьяны Навки есть старшая дочь Александра. Ей 21 год. Отцом ее наследницы является фигурист и тренер Александр Жулин.

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