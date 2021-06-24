Эвелина Хромченко назвала платье, которое будет в моде всегда

В него можно смело инвестировать средства, не боясь, что наряд вскоре потеряет актуальность.

Давно известно, что мир моды изменчив и непостоянен. Однако, приобретая трендовые вещи, стоит не забывать и про вечную классику, которая будет актуальна всегда. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала замечала, что к таким нарядам можно отнести брюки с лампасами, которые можно смело включать в свои образы и сейчас, и спустя много лет.

В новом выпуске программы фэшн-эксперт назвала платье, которое уже много лет востребовано среди модниц и будет не менее популярно в будущем. Это летнее платье-рубашка, которое предложили примерить героине проекта Любови Зубкевич. Стилисты сочетали его с белой морской шапочкой и кедами в тон.

«База наряда нашей героини – это платье-рубашка, а они в моде всегда, любого цвета», — сказала ведущая.

По ее мнению, оно будет очень уместно на прогулке в парке или на курортном отдыхе.

Как рассказал Александр Васильев, такое платье вошло в моду в ХХ веке с легкой руки Ива Сен-Лорана.

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