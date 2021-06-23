«Нужно успеть многое»: Валерий Меладзе провел день рождения с дочками от первого брака

Известный исполнитель Валерий Меладзе 23 июня отмечал свой 56-й день рождения. Вместо того, чтобы собрать гостей, музыкант сел за руль и решил сам объехать своих друзей и близких. Отказ от праздника Валерий Шотаевич объяснил эпидемической ситуацией.

«В этот жаркий день нужно успеть многое — повидаться с родными, поговорить с друзьями, прочитать сообщения, проанализировать прошлое, выстроить планы на будущее…», — написал именинник в Instagram.

В числе тех, с кем Валерий Меладзе решил встретиться в день рождения, и три его старшие дочери от первого брака с Ириной Малухиной. Судя по всему, со своими взрослыми наследницами звездный отец ходил в ресторан.

В сторис Instagram вокалист поделился фото, на котором запечатлен с Ингой, Софией и Ариной у входа в заведение общепита. Девушки красиво одеты. Очевидно, что они готовились к встрече с отцом.

Младшая из трех сестер Арина публично поздравила папу с днем рождения, опубликовав в сторис Instagram коллаж из семейных архивных фото.

«С днем рождения, самый веселый, добрый и просто лучший папуля», — написала Арина Меладзе в сторис Instagram.

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