«Будь счастлив»: Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе

Двадцать третьего июня отмечает свой день рождения известный вокалист Валерий Меладзе, ему исполнилось 56 лет. Музыкант с утра принимает поздравления от своих близких, друзей и поклонников.

В числе первых Валерия Меладзе поздравила его супруга, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. Звезда посвятила мужу лаконичный и при этом трогательный пост, признавшись ему в любви и пожелав счастья.

«С днем рождения, любимый! Будь счастлив!» — написала Альбина Джанабаева.

Подписчики звезды тут же поспешили присоединиться к поздравлениям.

«От всей души поздравляю, Валерий, с днем рождения!», «С днем рождения, Валерий! Будьте счастливы вы и ваша семья», «С днем рождения вас, Валерий Шотаевич! Крепкого здоровья вам, вашей супруге и детишкам вашим! Всего, всего вам», — высказались в Сети.

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе уже почти двадцать лет вместе, семь из них пара состоит в браке. У супругов трое детей: сыновьям Константину и Луке соответственно семнадцать и семь лет, дочери Агате — два месяца.

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