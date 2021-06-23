Девушка на миллион долларов: Клава Кока в боа из банкнот появилась на красной дорожке фестиваля «Жара»

В столичном «Крокус Сити Холле» в эту среду, 23 июня, открылся музыкальный фестиваль «Жара». В этом году он впервые проходит в Москве, ранее местом его проведения была столица Азербайджана, город Баку.

На красной дорожке фестиваля уже успели отметиться многие знаменитости: Ольга Бузова, Вера Брежнева, Ани Лорак, Даня Милохин, Лолита Милявская и другие. Звездные девушки в этот вечер демонстрировали умопомрачительные наряды, которые теперь еще долго будут обсуждать их поклонники.

Мастерица эпатажа, певица Клава Кока предстала в маленьком черном платье из гипюра, повторяющим все изгибы ее фигуры. Образ дополнен черным чокером и подвеской в виде сердца. А центральной частью аутфита, приковывающей к себе взгляды стало — нет, не глубокое декольте, а боа.

Оно весьма необычно. Клава Кока соорудила его из денежных купюр. Настоящая долларовая гирлянда обрамляет плечи вокалистки, как бы намекая на то, что она — девушка на миллион.

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