Фестиваль «Жара» смогут посетить только те, кто привился от коронавируса

На входе в Крокус Сити Холл зрителей попросят предъявить сертификаты о вакцинации.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Жара», намеченный на 23 — 27 июня в Москве, якобы не состоится из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице.

Но как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Летний фестиваль пройдет в ранее намеченные сроки в Крокус Сити Холле. Организаторы мероприятия сообщили, что будут соблюдены абсолютно все санитарные меры.

«Мы за безопасность наших зрителей, поэтому убедительно просим вас придерживаться следующих правил: все зрители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки); соблюдение обязательной социальной дистанции, которую обеспечит организатор мероприятия», — говорится в официальном аккаунте «Жары» в Instagram.

Как стало известно изданию Super.ru, на фестиваль будут допущены зрители, сделавшие прививку от коронавируса. На входе публику попросят предъявить соответствующие сертификаты.

Стоит отметить, что нынешний фестиваль «Жара» станет пятым по счету, и первым, который пройдет в Москве. Ранее мероприятие проводилось в столице Азербайджана Баку.

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