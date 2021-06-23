Без комплексов: 57-летняя Лолита Милявская предстала в экстремальном мини и с клатчем в виде кости на «Жаре»

57-летняя популярная вокалистка и телеведущая Лолита Милявская обожает делать вызовы самой себе. Не так давно звезда поставила перед собой задача расправиться с лишними килограммами, успешно с нею справилась и теперь при каждом удобном случае демонстрирует достоинства своей постройневшей фигуры.

Лолита Милявская доказывает, что если у женщины идеальные ноги, то она имеет полное право выходить в свет в мини. Никаких комплексов в связи с возрастом быть не должно.

На красной дорожке фестиваля «Жара», который стартовал в Московской области в эту среду, 23 июня, Лолита Милявская предстала в черном маленьком платье, длиною выше колена. Круглый вырез на платье украшен перьями. В качестве аксессуара в руках у Лолиты клатч в виде косточки. Мастерица эпатажа остается верна себе!

Сопровождал певицу на красной дорожке автор песни «Антиклимакс». Он заявил, что Лолита Милявская вдохновляет его на новые творческие подвиги.

Напомним, фестиваль «Жара» проходит в «Крокус Сити Холле» с соблюдением всех предписанных антиковидных норм. Музыкальный праздник продлится с 23 по 27 июня.

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