7 принципов подбора одежды для девушек с пышными формами
Видео
Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео

Без комплексов: 57-летняя Лолита Милявская предстала в экстремальном мини и с клатчем в виде кости на «Жаре»

Певица и телеведущая обнажила свои умопомрачительные ножки.

Без комплексов: 57-летняя Лолита Милявская предстала в экстремальном мини и с клатчем в виде кости на «Жаре»
Лолита Милявская. Фото: Павел Мартинчик/«КП»

57-летняя популярная вокалистка и телеведущая Лолита Милявская обожает делать вызовы самой себе. Не так давно звезда поставила перед собой задача расправиться с лишними килограммами, успешно с нею справилась и теперь при каждом удобном случае демонстрирует достоинства своей постройневшей фигуры.

Лолита Милявская доказывает, что если у женщины идеальные ноги, то она имеет полное право выходить в свет в мини. Никаких комплексов в связи с возрастом быть не должно.

На красной дорожке фестиваля «Жара», который стартовал в Московской области в эту среду, 23 июня, Лолита Милявская предстала в черном маленьком платье, длиною выше колена. Круглый вырез на платье украшен перьями. В качестве аксессуара в руках у Лолиты клатч в виде косточки. Мастерица эпатажа остается верна себе!

Сопровождал певицу на красной дорожке автор песни «Антиклимакс». Он заявил, что Лолита Милявская вдохновляет его на новые творческие подвиги.

Лолита Милявская на красной дорожке фестиваля «Жара»
Лолита Милявская на красной дорожке фестиваля «Жара». Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Напомним, фестиваль «Жара» проходит в «Крокус Сити Холле» с соблюдением всех предписанных антиковидных норм. Музыкальный праздник продлится с 23 по 27 июня.

Смотрите также:

Тэги

«Жара»Лолита Милявская