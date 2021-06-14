«Генетики установили, что ты склонна к паранойе»: Лолита Милявская раскрыла тайну певицы Славы

Ведущая «ДНК-шоу» попыталась выяснить причину, по которой популярная вокалистка уже много лет отказывается официально вступать в брак.

Певица Слава уже больше двадцати лет живет в гражданском браке со своим избранником, бизнесменом Анатолием Данилицким. Оформлять отношения с возлюбленным Анастасия Сланевская не планирует. Оказывается, подобное поведение певицы обусловлено генетически.

Ведущая «ДНК-шоу» Лолита Милявская, гостьей которой стала Слава, попыталась вести вокалистку на чистую воду.

«Генетики установили, то ты склонна к паранойе, — озвучила Лолита результат ДНК-теста Славы. – Ты подозрительна, недоверчива, поэтому стараешься опираться только на себя».

Вокалистка в ответ заявила, что большая доля истины в этом есть. Она действительно может доверять людям только поверхностно, глубоко – нет. При этом Слава призналась, что им с Анатолием пришлось пройти через предательство, но они сумели простить друг друга.

«У нас с Толей этого было много: и у меня были романы на стороне, и у него, и мы с этим жили, справлялись и пошли дальше абсолютно нормально. Поэтому это никакая не причина не выходить замуж», — уверена Слава.

Полный выпуск «ДНК-шоу» с певицей Славой можно посмотреть на видеосервисе Premier. Шоу также выходит на телеканале «Пятница!».

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