«Такая простая, классная»: Алла Пугачева восхитила поклонников, обнажив плечи в нюдовой блузе на памятном фото

Несмотря на то что она уже давно покинула сцену, Алла Пугачева продолжает оставаться звездой номер один российского шоу-бизнеса. Миллионы поклонников жаждут видеть Примадонну и с нетерпением ждут появления ее снимков в соцсетях.

В одном из фанатских аккаунтов Аллы Пугачевой в Instagram разместили фото вокалистки, на котором она предстала в шортах из денима и нюдовой блузке. Плечи Аллы Борисовны обнажены, и она немного трогательно и вместе с тем кокетливо придерживает ниспадающую ткань блузы руками.

Кадр восхитил аудиторию аккаунта. Пользователи признаются, что хотели бы выглядеть как Алла Борисовна в свои годы и вести такую же насыщенную жизнь.

«Такая простая, классная, в шортах, естественная!», «Ну, просто суперженщина! Алла, как всегда, прекрасна! Любим!», «Да, правду говорят, что не каждому дано счастье стареть, и нужно уметь это делать красиво!», «Молодец, Аллусик, так держать! Очень круто, аж некоторые обзавидовались!» — высказались в Сети.

Стоит отметить, что в последнее время Алла Борисовна довольно часто появляется на публике, демонстрируя роскошные наряды. Так, в минувшую пятницу, 18 июня, Примадонна блистала на вечеринке в честь юбилея ее мужа Максима Галкина, которому исполнилось 45 лет.

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