«Чудом родилась»: Маша Круглыхина из «Дома-2» в третий раз стала мамой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Мария Круглыхина стала многодетной мамой. Накануне, 19 июня, она родила девочку. Мария сообщила прекрасную новость поклонникам, разместив в микробологе фото, сделанное практически сразу после появления ее малышки на свет.

Молодая мамочка лежит на кровати и держит в руках медицинский документ, в котором указаны параметры ее наследницы.

«Чудом родилась! 19.06.2021, 3050 г. 50 см. В 10.55 утра. Пока не верю своему сопящему под боком счастью, все очень стремительно прошло. Как приду в себя, все расскажу! Спасибо всем за поддержку и поздравления», — написала Мария Круглыхина в Instagram.

Напомним, новорожденная девочка стала третьим ребенком бывшей участницы реалити-шоу. У Марии есть дочка Лиза, которую она родила в браке с Сергеем Адоевцевым и сын Илья, отцом которого стал второй муж Круглыхиной Михаил Зайцев.

Сейчас у супругов сложный период в отношениях. Незадолго до родов Мария рассказывала о проблемах в семье и о том, что Михаил забрал у Круглыхиной свою дочку Варвару, которой Маша заменила маму. Родительница девочки скончалась несколько лет назад.

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