«Испытываю испанский стыд»: Фадеев высказался об игре сборной России по футболу

Сборная России по футболу закончила свой путь на Евро-2020, проиграв Дании со счетом 1:4. Михаил Боярский на шоу «Вечерний Ургант» назвал это событие «печальным», заявив, что теперь все нужно начинать с нуля — набирать мальчиков и тренировать их. Только тогда отечественный футбол может получить развитие. Максим Фадеев тоже не смог пройти мимо этого события, заявив в личном блоге, что ему неловко за наших спортсменов.

больше по теме Хромченко посоветовала женщинам с животиком модное платье, которое прячет недостатки При этом наряд делает хороший акцент на женственности и выглядит привлекательно.

«Я каждый раз, смотря на наших футболистов, испытываю испанский стыд! Мне стыдно за страну, в которой такой футбол! Среди 140 миллионов человек не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке! Как они попадают туда? Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ видеть их колхозный фарс с шампанским, бабами, драками и безобразной игрой в итоге? Хватит позориться перед всем миром, над нами смеются! Им платят реально очень большие деньги и, конечно, им рвет крыши в связи с такими гонорарами», — написал композитор в Instagram.

Фадеев уверен, что хорошие деньги должны платить за забитые голы, чтобы спортсмены старались их заработать.

Еще больше новостей по «Евро-2020» — на новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также