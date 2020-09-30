«Дошутишься так»: Айза Анохина показала «беременный» живот

Позже она развеяла слухи, что ждет третьего ребенка.

Недавно Олег Майами, возлюбленный Айзы Анохиной, дал повод полагать, что известная ведущая и певица снова в положении. Поклонники стали гадать: когда же Айза объявит радостную новость — но их ждало серьезное разочарование.

Вместо того, чтобы признаться в интересном положении, девушка продемонстрировала свой «беременный» живот.

На коротком ролике, который Айза опубликовала на своей страничке в Instagram, она стоит перед зеркалом и гладит себя по надутому животу. Девушка символично подписала ролик: «хайпожорка» и пошутила, что ей пора заняться спортом, пишет сайт «Актуальные новости».

«Дошутишься так», — оценили юмор кумира подписчики. «В мои-то годы», — иронично ответила Айза.

Айза воспитывает двоих сыновей и как-то делилась, что не против, если в детской появится девочка. Не исключено, что в будущем она подарит Олегу Майами наследницу или наследника.