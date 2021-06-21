«Пока мама на гастролях»: младший сын Подольской предстал в боди с воротничком «Питер Пэн»

Популярная вокалистка Наталья Подольская накануне отправилась на гастроли по своей родине — Беларуси. Прямо перед отъездом звезде пришлось отказаться от услуг няни, так что своего младшего сына, восьмимесячного Ванечку, Наталья доверила заботам своей сестры-близняшки Юлианне Подольской. У молодой женщины, кстати, тоже двое детей-близнецов. Они – ровесники старшего сына Натальи и ее мужа Владимира Преснякова, шестилетнего Темы.

Чтобы певица на гастролях не переживала о самочувствии Ванечки, сестра Натальи публикует фото племянника в сторис, а звезда делится ими на своей страничке в Instagram. Так, Подольская показала забавный снимок сына, стоящего на четвереньках, но при этом его ножки и ручки вытянуты. Гимнаст!

«Пока мама на гастролях, мы отрабатываем мостик», — подписала кадр с участием племянника Юлианна Подольская.

Малыш облачен в белый боди с анималистическим принтом в виде забавных овечек. У боди модный воротничок — «Питер Пэн».

Стоит отметить, что подобные воротнички стали популярны благодаря бродвейской постановке о мальчике, который не хотел взрослеть. В 1905 году на сцену в роли Питера Пэна вышла актриса Мод Адамс, на ней был костюм с воротничком с закругленными краями. Он быстро попал в гардероб тогдашних модниц, заменив воротники-стойки. По другой версии, подобные воротнички полюбились модницам благодаря героине романа «Клодина в школе», которая тоже любила округлые воротнички.

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