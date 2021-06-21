«Няни и мамы — как пешеходы и водители»: Подольская уволила нянечку сына из-за ее рассуждений

20 июня певица Наталья Подольская рассказала поклонникам в Instagram, что уволила няню, ухаживавшую за ее маленьким сыном Иваном, и теперь ищет новую помощницу. 39-летняя звезда пояснила, что сделала работнице замечание, что это она у нее работает, а не наоборот, на что получила ответ, что на самом деле они сотрудничают. Супруга Владимира Преснякова – младшего призналась, что была очень удивлена такому заявлению и даже обратилась к «Википедии», чтобы уточнить, кем она является для няни своего ребенка — сотрудницей или работодателем. После этого работница была уволена.

«На семейном совете мы все сошлись во мнении, что в данный момент жизни наш работодатель — это, конечно, Иван. Но его мама (скромная я) пока решает все вопросы его жизнедеятельности», — написала Подольская.

Она призвала своих будущих работниц к адекватности и порадовалась, что у нее есть большая семья, которая может посидеть с ребенком в отсутствии няни, так как сейчас певица занят работой.

«Мое наблюдение: няни и мамы — это как пешеходы и водители», — добавила Наталья.

Напомним, в 2010 году она вышла замуж за певца Владимира Преснякова – младшего. В 2015-м артистка родила своему супругу сына Артемия, а в октябре 2020-го у них появился второй сын, Иван.

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