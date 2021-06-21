Дорого-богато: Лопырева с мини-сумочкой Chanel за 360 тысяч прогулялась с сыном в парке

Звезда также поддержала тренд на кружево, примерив с ним платье-комбинацию.

Виктория Лопырева прогулялась с сыном Марком Лионелем в парке, облачившись в леопардовое платье-комбинацию с кружевом. О тренде на него ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая замечала, что эта воздушная отделка всегда придает образам особенный флер женственности.

Модель не забыла и про стильные аксессуары, подобрав к наряду мини-сумочку Chanel за 360 тысяч рублей. Знаменитая блондинка призналась, что это подарок, о котором она давно мечтала. Звезда уверена, что стильная вещица отлично дополнила ее стайл.

В парке Виктория решила вспомнить прекрасные ощущения детства и составила компанию сыну на качелях. Ребенок не скрыл своего восхищения от занятия, подчеркнув, что он совершенно не боится.

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