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Словно гимназистка: Стриженова в алом платье миди выбрала воротник «Клодин», как у Арзамасовой

Ведущая программы «Доброе утро!» на Первом канале дополнила свой лук белоснежными лодочками.

Словно гимназистка: Стриженова в алом платье миди выбрала воротник «Клодин», как у Арзамасовой
Екатерина и Александр Стриженовы. Фото: Globallookress.com

Мода на воротнички «Клодин» набирает обороты. Эта стильная деталь появилась в образах многих знаменитостей, к примеру, Агаты Муцениеце, Анны Михайловской, Ксении Бородиной, Регины Тодоренко, Ольги Бузовой, Ксении Собчак. Не обошла стороной моду на этот аксессуар, который когда-то пользовался популярностью у гимназисток, и Екатерина Стриженова. Она выбрала для своего лука такой же воротничок «Клодин», как и у звезды «Папиных дочек».

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова в алом платье с воротничком «Клодин» на съемках в студии. Фото: Instagram.com/strizhenovae

На съемочной площадке телеведущая предстала в алом платье миди с воротничком «Клодин», точно такой же есть и у Елизаветы Арзамасовой. Этот аксессуар жена хореографа Ильи Авербуха примеряла с горчичным джемпером.

Свой лук Стриженова дополнила белоснежными туфлями-лодочками на шпильке, умело подчеркнув стройные щиколотки.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова в горчичном джемпере поверх платья с воротничком «Клодин». Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

А Лиза демонстрировала свой аутфит в ванной, смывая макияж после долгого съемочного дня. Актриса перестала скрывать беременность. В самое ближайшее время она подарит малыша своему мужу — постановщику ледовых шоу Илье Авербуху.

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