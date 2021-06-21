Словно гимназистка: Стриженова в алом платье миди выбрала воротник «Клодин», как у Арзамасовой

Мода на воротнички «Клодин» набирает обороты. Эта стильная деталь появилась в образах многих знаменитостей, к примеру, Агаты Муцениеце, Анны Михайловской, Ксении Бородиной, Регины Тодоренко, Ольги Бузовой, Ксении Собчак. Не обошла стороной моду на этот аксессуар, который когда-то пользовался популярностью у гимназисток, и Екатерина Стриженова. Она выбрала для своего лука такой же воротничок «Клодин», как и у звезды «Папиных дочек».

На съемочной площадке телеведущая предстала в алом платье миди с воротничком «Клодин», точно такой же есть и у Елизаветы Арзамасовой. Этот аксессуар жена хореографа Ильи Авербуха примеряла с горчичным джемпером.

Свой лук Стриженова дополнила белоснежными туфлями-лодочками на шпильке, умело подчеркнув стройные щиколотки.

А Лиза демонстрировала свой аутфит в ванной, смывая макияж после долгого съемочного дня. Актриса перестала скрывать беременность. В самое ближайшее время она подарит малыша своему мужу — постановщику ледовых шоу Илье Авербуху.

Смотрите также: