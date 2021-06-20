В расслабленном стиле: Собчак в летящем платье миди с воротником «Клодин» прогулялась по пляжу

Ксения Собчак — девушка яркая и экстравагантная. При этом став мамой (Она воспитывает сына Платона, — Прим. ред.) и выйдя замуж за театрального режиссера Константина Богомолова — знаменитость стала реже удивлять публику красочными нарядами и нестандартными высказываниями. Судя по всему, светская львица не хочет привлекать излишнее внимание общественности к своей семье, заботясь о наследнике.

Да и звездный гардероб Собчак стал более сдержанным и выдержанным. Никаких вульгарных и откровенных луков — только элегантность и женственность. На отдыхе Ксения прогулялась по пляжу в летящем платье с ультрамодным воротничком «Клодин». Пышные локоны теледива собрала в пучок, подкрасив губы алой помадой.

А вот надевать босоножки Ксюша не стала, по песку она прошлась босиком, наслаждаясь теплым бризом. Собчак умело подчеркнула тонкие щиколотки, скрыв при этом талию под безразмерным платьем миди.

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