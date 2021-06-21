«Со здоровьем все нормально»: перенесший инсульт Носков дал сольный концерт

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт. Артист смог восстановиться и вновь радует своих фанатов. 18 июня он дал большой, полуторачасовой концерт в Москве. До этого были живые выступления в Воронеже и Крыму. Как признался артист в интервью Teleprogramma.pro, скоро он порадует своих поклонников и новой песней.

«Работа над новой песней продолжается, хочется довести звучание до идеального. Релиз мы готовим к следующему концерту. Концерты в Воронеже и Ялте прошли на ура, такая прекрасная и теплая атмосфера! Мы остались под большим впечатлением от живой встречи со зрителями. Ведь сейчас из-за пандемии это стало настоящей редкостью. Спасибо большое поклонникам за любовь и понимание! Со здоровьем все нормально», — сказал Носков.

Артист отметил, что справиться с недугом ему помогла и его жена Марина. Она сопровождает мужа во всех поездках.

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