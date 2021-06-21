Николай Носков: «Постоянно занимаюсь лечебной гимнастикой»

В интервью Teleprogramma.pro певец также рассказал о программе сольного концерта, влиянии на выступления пандемии и об отдыхе в Крыму.

18 июня в Главclub Green Concert состоялся сольный концерт Николая Носкова «Живой». Это событие должно было пройти еще в ноябре прошлого года, но было отменено из-за пандемии коронавируса. Сейчас оно было проведено с соблюдением всех мер антиковидной безопасности.

В 2017 году певец Николай Носков перенес инсульт. Врачи прогнозировали, что артист даже не сможет говорить, но уже в декабре 2019 года он вновь вернулся на сцену, выступив перед зрителями Crocus City Hall.

Помогли усилия врачей, программа реабилитации и поддержка семьи, а также продюсера Виктора Дробыша. И, конечно, невероятное жизнелюбие Николая Носкова и его верность профессии.

больше по теме Николай Носков мечтает объехать с гастролями всю страну Об этом заявил друг и продюсер музыканта Виктор Дробыш во время живого концерта Николая Носкова на «Авторадио».

На том концерте его поддержали и друзья, которые исполнили его лучшие хиты: Наргиз, Владимир Пресняков, Алексей Глызин, Слава, певец Саша Иванов (Ivan) и многие другие артисты. На концерте в Главclub Green Concert наряду с самим Николаем вновь выступил Ivan.

Надо сказать, что Николай Носков пел вживую на протяжении полутора часов, порадовав слушателей любимыми хитами: «Снег», «А на меньшее я не согласен», «Весна», «Я люблю тебя. Это здорово» и многими другими композициями. Никаких скидок на состояние здоровья Николай не делал! А публика выражала ему свою любовь продолжительными аплодисментами!

Накануне мероприятия Николай Носков дал интервью Teleprogramma.pro, где рассказал подробнее о своем сольном выступлении, отдыхе в Крыму, влиянии на концертную деятельность пандемии и о том, как проходит программа реабилитации.

«На концерте прозвучали любимые хиты»

— Николай Иванович, почему на концерте не было новых композиций?

— Работа над новой песней продолжается, хочется довести звучание до идеального. Релиз мы готовим к следующему концерту, а 18 июня в Москве прозвучали все старые любимые хиты.

— Как прошли ваши недавние концерты в Крыму и Воронеже? Много ли было зрителей?

— Концерты в Воронеже и Ялте прошли на «ура», такая прекрасная и теплая атмосфера! Мы остались под большим впечатлением от живой встречи со зрителями. Ведь сейчас из-за пандемии это стало настоящей редкостью. Спасибо большое поклонникам за любовь и понимание!

— Удалось ли отдохнуть в Крыму в свободное время, посетить какие-то места?

— Отдых был потрясающим — море, солнце, целебный Крымский воздух! Наслаждались солнечной погодой и тишиной. После столичного шума и темпа жизни, конечно, это особенно ценно.

— Как пандемия сказалась на ваших концертах?

— Вся музыкальная индустрия пережила нелегкое время, достаточно большое количество выступлений было отменено, только сейчас понемногу начинаем восстанавливать концертную деятельность.

«Реабилитация проходит в плановом режиме»

— Как ваше здоровье? Как проходит программа реабилитации?

— Со здоровьем все хорошо, реабилитация проходит в плановом режиме. Стараюсь следовать всем указаниям врача и постоянно заниматься лечебной гимнастикой, хоть заставить себя порой бывает непросто.

«Поддержка близкого человека помогает мобилизоваться»

— Где планируете отдохнуть летом?

— Из-за ситуации с коронавирусом загадывать что-то сложно, поэтому пока никаких планов не строили.

— Ездит ли с вами на концерты жена Марина?

— К моей глубокой радости, моя жена ездит со мной всегда и везде. Поддержка близкого человека — это как раз то, что помогает мобилизоваться перед концертом и быть в форме.

Teleprogramma.pro желает Николаю Носкову здоровья и новых хитов! А любовь зрителей у него итак была всегда!

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