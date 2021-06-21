Николай Носков: «Постоянно занимаюсь лечебной гимнастикой»

18 июня в Главclub Green Concert состоялся сольный концерт Николая Носкова «Живой». Это событие должно было пройти еще в ноябре прошлого года, но было отменено из-за пандемии коронавируса. Сейчас оно было проведено с соблюдением всех мер антиковидной безопасности.
В 2017 году певец Николай Носков перенес инсульт. Врачи прогнозировали, что артист даже не сможет говорить, но уже в декабре 2019 года он вновь вернулся на сцену, выступив перед зрителями Crocus City Hall.
Помогли усилия врачей, программа реабилитации и поддержка семьи, а также продюсера Виктора Дробыша. И, конечно, невероятное жизнелюбие Николая Носкова и его верность профессии.
На том концерте его поддержали и друзья, которые исполнили его лучшие хиты: Наргиз, Владимир Пресняков, Алексей Глызин, Слава, певец Саша Иванов (Ivan) и многие другие артисты. На концерте в Главclub Green Concert наряду с самим Николаем вновь выступил Ivan.
Надо сказать, что Николай Носков пел вживую на протяжении полутора часов, порадовав слушателей любимыми хитами: «Снег», «А на меньшее я не согласен», «Весна», «Я люблю тебя. Это здорово» и многими другими композициями. Никаких скидок на состояние здоровья Николай не делал! А публика выражала ему свою любовь продолжительными аплодисментами!
Накануне мероприятия Николай Носков дал интервью Teleprogramma.pro, где рассказал подробнее о своем сольном выступлении, отдыхе в Крыму, влиянии на концертную деятельность пандемии и о том, как проходит программа реабилитации.
«На концерте прозвучали любимые хиты»
— Николай Иванович, почему на концерте не было новых композиций?
— Работа над новой песней продолжается, хочется довести звучание до идеального. Релиз мы готовим к следующему концерту, а 18 июня в Москве прозвучали все старые любимые хиты.
— Как прошли ваши недавние концерты в Крыму и Воронеже? Много ли было зрителей?
— Концерты в Воронеже и Ялте прошли на «ура», такая прекрасная и теплая атмосфера! Мы остались под большим впечатлением от живой встречи со зрителями. Ведь сейчас из-за пандемии это стало настоящей редкостью. Спасибо большое поклонникам за любовь и понимание!
— Удалось ли отдохнуть в Крыму в свободное время, посетить какие-то места?
— Отдых был потрясающим — море, солнце, целебный Крымский воздух! Наслаждались солнечной погодой и тишиной. После столичного шума и темпа жизни, конечно, это особенно ценно.
— Как пандемия сказалась на ваших концертах?
— Вся музыкальная индустрия пережила нелегкое время, достаточно большое количество выступлений было отменено, только сейчас понемногу начинаем восстанавливать концертную деятельность.
«Реабилитация проходит в плановом режиме»
— Как ваше здоровье? Как проходит программа реабилитации?
— Со здоровьем все хорошо, реабилитация проходит в плановом режиме. Стараюсь следовать всем указаниям врача и постоянно заниматься лечебной гимнастикой, хоть заставить себя порой бывает непросто.
«Поддержка близкого человека помогает мобилизоваться»
— Где планируете отдохнуть летом?
— Из-за ситуации с коронавирусом загадывать что-то сложно, поэтому пока никаких планов не строили.
— Ездит ли с вами на концерты жена Марина?
— К моей глубокой радости, моя жена ездит со мной всегда и везде. Поддержка близкого человека — это как раз то, что помогает мобилизоваться перед концертом и быть в форме.
Teleprogramma.pro желает Николаю Носкову здоровья и новых хитов! А любовь зрителей у него итак была всегда!