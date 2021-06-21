«Чистый и трезвый разум»: муж Макеевой поделился секретами венчания

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. В начале марта бизнесмен сделал актрисе предложение руки и сердца, а в конце мая влюбленные сыграли свадьбу, а затем и обвенчались. Для обоих церковный брак стал первым в жизни. В своем Instagram новоиспеченный муж артистки поделился некоторыми секретами того дня.

«Да, мы венчаны, впервые в жизни сделан такой ответственный шаг! Пост выдержан, хотя я каждый год держу Великий Пост. Торжество на свадьбе было безалкогольное и почти без еды, но зато абсолютно чистый и трезвый разум!», — написал Мальков.

Напомним, до встречи со звездой театра Роман жил в Словении, где у него были жена и четверо детей. Старшего сына, 16-летнего Андрея, он забрал к себе в Москву. Остальные трое остались жить с мамой в Любляне.

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