«Волшебный день»: Анастасия Макеева поделилась первыми кадрами со свадьбы с Романом Мальковым

На личной странице Анастасии Макеевой появились снимки со свадебной церемонии артистки. Примечательно, что знаменитость обратилась в комментариях под фото к недоброжелателям с предупреждением.

Напомним, долгое время Макеева не публиковала видео и фото со свадьбы в Крыму. Только отдельные предметы декора и украшения самой Анастасии могли увидеть поклонники актрисы.

Недавно артистка решила приоткрыть завесу тайны и показала, как прошла ее торжественная церемония. Анастасия продемонстрировала кадры белоснежного алтаря из цветов в своем микроблоге. Там же появились счастливые лица молодоженов в красивых нарядах. Однако не все подписчики Макеевой порадовались за влюбленных. Некоторые недоброжелатели стали писать оскорбительные комментарии в адрес Анастасии и Романа, а также Светланы — бывшей жены Малькова.

Актриса отметила, что не будет терпеть подобного обращения. Она не гонится за большим количеством подписчиков, поэтому просто будет блокировать хейтеров:

«Давайте так, три предупреждения и в бан. Давайте поставим эксперимент, возможно ли общаться друг с другом без унижения и оскорбления, а что-то увидев, завести интересный разговор, вовлекая друг друга в беседу».

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