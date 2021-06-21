Так себе «мужик»: Брежнева показала, как бы она выглядела с усами

Вера Брежнева записала новую песню «Розовый дым», а 20 июня сообщила, что занялась съемками клипа на нее.

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«Самое сложное на съемках – ожидание», — рассказала она своим поклонникам в Instagram.

Чтобы занять время, певица решила подурачиться и порадовать своих почитателей шуткой, с помощью компьютерной программы наложив на свое лицо усы. Знаменитая блондинка заявила, что они у нее выросли, пока была пауза между выходами к камере.

Отметим, что это не первый опыт Веры. Ранее она показывала поклонникам, как бы она выглядела, если бы стала мужчиной, воспользовавшись специальным приложением. Многие фолловеры Брежневой сочли, что в таком виде она напоминает Егора Крида.

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