В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

Так себе «мужик»: Брежнева показала, как бы она выглядела с усами

Звезда подурачилась, чтобы порадовать своих поклонников.

Так себе «мужик»: Брежнева показала, как бы она выглядела с усами
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева записала новую песню «Розовый дым», а 20 июня сообщила, что занялась съемками клипа на нее.

«Самое сложное на съемках – ожидание», — рассказала она своим поклонникам в Instagram.

Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Чтобы занять время, певица решила подурачиться и порадовать своих почитателей шуткой, с помощью компьютерной программы наложив на свое лицо усы. Знаменитая блондинка заявила, что они у нее выросли, пока была пауза между выходами к камере.

Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Отметим, что это не первый опыт Веры. Ранее она показывала поклонникам, как бы она выглядела, если бы стала мужчиной, воспользовавшись специальным приложением. Многие фолловеры Брежневой сочли, что в таком виде она напоминает Егора Крида.

Вера Брежнева. Фото
Вера Брежнева. Фото https://www.instagram.com/ververa/

Смотрите также

Тэги

БрежневаВера БрежневаВера Брежнева фото