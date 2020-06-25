Инстамаски творят чудеса: Брежнева, Серябкина и Самбурская виртуально «сменили пол»

Отечественные звезды шоу-бизнеса поддержали тренд голливудских селебрити показывать себя в Сети, «сменив пол». Правда только визуально — на фото. Это стало возможно благодаря специальному приложению в Instagram. Одной из первых продемонстрировала «свое мужское я» Вера Брежнева.

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Получился довольно смазливый блондинчик, чем-то напоминающий Егора Крида. Нет сомнений — родись певица мужчиной, она бы разбила не одно девичье сердце.

А вот из Настасьи Самбурской вышел совсем другой типаж – этаких бородатый брутал. И тоже весьма привлекательный. Пользователи порадовались за звезду — если у нее родится мальчик, он будет большим симпатягой.

И совершенно знойный тип вышел из Ольги Серябкиной. Такому только в модельном бизнесе работать! Даже самой артистке стало смешно от такого преображения.