«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Инстамаски творят чудеса: Брежнева, Серябкина и Самбурская виртуально «сменили пол»

Российские селебрити подхватили мировой тренд.

Инстамаски творят чудеса: Брежнева, Серябкина и Самбурская виртуально «сменили пол»
Вера Брежнева. Фото Global look press

Отечественные звезды шоу-бизнеса поддержали тренд голливудских селебрити показывать себя в Сети, «сменив пол». Правда только визуально — на фото. Это стало возможно благодаря специальному приложению в Instagram. Одной из первых продемонстрировала «свое мужское я» Вера Брежнева.

Получился довольно смазливый блондинчик, чем-то напоминающий Егора Крида. Нет сомнений — родись певица мужчиной, она бы разбила не одно девичье сердце.

Вера Брежнева. Фото
Вера Брежнева. Фото https://www.instagram.com/ververa/

А вот из Настасьи Самбурской вышел совсем другой типаж – этаких бородатый брутал. И тоже весьма привлекательный. Пользователи порадовались за звезду — если у нее родится мальчик, он будет большим симпатягой.

Настасья Самбурская. Фото
Настасья Самбурская. Фото https://www.instagram.com/samburskaya/

И совершенно знойный тип вышел из Ольги Серябкиной. Такому только в модельном бизнесе работать! Даже самой артистке стало смешно от такого преображения.

Ольга Серябкина. Фото
Ольга Серябкина. Фото: Инстаграм

Тэги

Вера БрежневаВера Брежнева фотоНастасья СамбурскаяОльга СерябкинаСамбурская
Loading...