Когда на душе светло: Проскурякова в молочном жакете и джинсах с бахромой с песней прошлась по Москве

Юлия Проскурякова засветилась на улицах Москвы в отличном настроении. Прогуливаясь со своими приятелями, с которыми училась в ГИТИСе, она напевала песню Леонида Агутина «Половина сердца» и танцевала в ритм мелодии.
Жена композитора Игоря Николаева выбрала для своего променада трендовый комплект, который состоял из молочного жакета, белого базового топа, укороченных джинсов с бахромой и голубых туфель с острым мысом.
Отметим, что модная бахрома на брюках из денима Юлии была образована за счет необработанного шва. Стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» рассказывал, что нередко обрезает джинсы сам, а затем завершает процесс в стиральной машинке, чтобы концы приобрели актуальную небрежность.