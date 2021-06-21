Веселый папочка: Овечкин устроил с сыновьями танцы возле отеля на море

Анастасия Шубская поделилась со своими поклонниками отпускными кадрами. В настоящий момент дочь Веры Глаголевой с мужем Александром Овечкиным и сыновьями, двухлетним Сережей и годовалым Ильей, отдыхает в жарких странах. Где именно — семья предпочитает молчать.

Чета остановилась в большом отеле с бассейном, пальмами и своим пляжем. Часто они прогуливаются по побережью и ухоженной территории гостиницы Настроение, судя по социальным сетям Шубской, у всех на высоте.

Это подтверждают и последние выложенные ею в Сеть кадры, на которых девушка запечатлела танцующего мужа с детьми возле ресторана. Услышав музыку из холла отеля, спортсмен не удержался и пустился в пляс, а его старший наследник Сережа с воодушевлением поддержал отца. Младшенький Илья с удовольствием остался на ручках у папы.

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