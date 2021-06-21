Стирает возраст: 50-летняя Кудрявцева в черном платье поддержала тренд на принт «горошек»

Актуальный узор в горошек polka dot уже был замечен на Алле Пугачевой, Виктории Боне и других знаменитостях.

Телеведущая Лера Кудрявцева этой весной отметила полувековой юбилей. Но поклонники единогласны во мнении, что года не властны над красавицей-блондинкой. К тому же, телеведущая знает, как подчеркнуть свои достоинства при помощи макияжа и одежды, и пользуется этим.

Накануне красотка позировала в черном платье с принтом «горошек». Наряд еще больше омолодил Кудрявцеву и усилил ее красоту и женственность. Такой узор, к слову, актуален на все времена и для любого случая, как ранее заметила стилист Марина Корабель.

«Лера, вы очень классная!», «Очень красивая», «Самая красивая женщина в мире», «Куколка, красавица», «Лера, Вы цветок, который с годами еще краше», «Роскошная», «Богиня красоты», «Какая вы красивая …все в вас гармонично», — откликнулись в комментариях поклонники.

Кстати, принт «горошек» или его еще называют polka dot, обожают многие знаменитости. В нарядах с женственным узором были замечены Алла Пугачева, Виктория Боня, Анастасия Костенко, Ольга Бузова и многие другие.

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