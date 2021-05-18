«Актуален на все времена»: 72-летняя Пугачева появилась на публике в платье на запах с принтом «горошек»

72-летняя легенда отечественной эстрады Алла Пугачева давно завершила карьеру. Сейчас Примадонна посвятила себя семье и воспитанию двойняшек Гарри и Лизе, которые оканчивают первый класс. Звезда хоть и имеет свой аккаунт в Instagram, но появляется там не так часто, как хотелось бы многомиллионной армии поклонников. Зато нередко артистку видят в микроблогах ее звездных друзей и на фан-страничках.

Недавно Примадонна посетила бутик своего стилиста, дизайнера Игоря Гуляева. И один из ее преданных фанатов сделал с ней снимок на память. Звезда предстала на нем в стильно платье в горошек на запах и с модными аксессуарами — сумкой-багетом и широким ремнем. Стилист Марина Корабель оценила модный аутфит Пугачевой.

«Скромный, закрытый крой платья на запах и сдержанная длина подчеркивают фигуру Аллы Борисовны, а такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена. Завершают образ пояс, создающий акцент на талии, и сумочка, которая гармонично вписывается и по цвету, и по размерам. А вот очки можно заменить по цвету в тон платья или сумочки», — считает стилист.

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