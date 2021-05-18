Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео
Как сделать «смоки айс» в домашних условиях
Видео

«Актуален на все времена»: 72-летняя Пугачева появилась на публике в платье на запах с принтом «горошек»

Стилист Марина Корабель назвала образ Примадонны женственным, а аксессуары в нем — гармоничными.

«Актуален на все времена»: 72-летняя Пугачева появилась на публике в платье на запах с принтом «горошек»
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

72-летняя легенда отечественной эстрады Алла Пугачева давно завершила карьеру. Сейчас Примадонна посвятила себя семье и воспитанию двойняшек Гарри и Лизе, которые оканчивают первый класс. Звезда хоть и имеет свой аккаунт в Instagram, но появляется там не так часто, как хотелось бы многомиллионной армии поклонников. Зато нередко артистку видят в микроблогах ее звездных друзей и на фан-страничках.

Недавно Примадонна посетила бутик своего стилиста, дизайнера Игоря Гуляева. И один из ее преданных фанатов сделал с ней снимок на память. Звезда предстала на нем в стильно платье в горошек на запах и с модными аксессуарами — сумкой-багетом и широким ремнем. Стилист Марина Корабель оценила модный аутфит Пугачевой.

«Скромный, закрытый крой платья на запах и сдержанная длина подчеркивают фигуру Аллы Борисовны, а такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена. Завершают образ пояс, создающий акцент на талии, и сумочка, которая гармонично вписывается и по цвету, и по размерам.

А вот очки можно заменить по цвету в тон платья или сумочки», — считает стилист.

Ранее мы рассказывали, как певица Ани Лорак составила гармоничный и стильный образ для повседневного выхода в люди.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом в fashion-индустрии более 15 лет. На визажиста-стилиста и бьютимейкера обучилась в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, где проработала шесть лет. Кроме учебы в России, обучалась в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

Смотрите также

 

 

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиАлла Пугачева фотоЗвездный стильКрасота вне возрастаМарина Корабельмода и стильНовости google