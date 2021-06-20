Пухленькие щечки: Дмитрий Шепелев засветил лицо сына от Екатерины Тулуповой

Шоумен поделился кадрами с воскресной прогулки в одном из московских парков.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев – многодетный отец. Вместе со своей избранницей, красавицей-блондинкой Екатериной Тулуповой шоумен воспитывает троих детей – сына Платона от отношений с покойной певицей Жанной Фриске, дочь возлюбленной — Ладу и грудного сына Тихона, которого ему подарила Екатерина.

Это воскресенье звездный отец провел со своей семьей в одном из столичных парков. Отдых, судя по всему, подарил Шепелеву незабываемые эмоции и вдохновил его.

В сторис Instagram телеведущий признался, что его совершенно очаровал уютный и красивый парк.

«Хочу признаться – никогда не думал, что в московских парках может быть так классно. Провели очень хороший день всей семьей. Нас много. Много!» — написал Шепелев.

Дмитрий показал при этом снимки своих троих детей. Платона и Ладу он запечатлел во время игры в бадминтон. А с сыном Тихоном запечатлелся сам. В кадре прекрасно видно лицо малыша с пухленькими щечками. Звездный папа держит сына на руках, крупным планом показывая его нежные пяточки.

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